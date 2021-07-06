İsrail basınından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye bölgenin hakimi oldu

Türkiye'nin bölgede kurduğu üstünlük ise, başta çıkarlarının endişeye gireceği korkusu taşıyan Yunanistan olmak üzere Mısır ve İsrail gibi sınır ülkelerini rahatsız etti.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ KURDU"

Yapılan tüm kulis çalışmalarına rağmen dengeleri kendi lehine çeviren Türkiye'nin edindiği başarılı konumsa, bu kez İsrail basınında analizlere konu oldu.

Jerusalem Post, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki iş birliğini gündeme taşıdı. Türkiye'nin Libya ile sağladığı siyasi anlaşmaların önemine dikkat çeken İsrailli gazete, diplomasi trafiğinden Türkiye'nin kârlı çıktığını kaleme aldı.