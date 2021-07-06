Korkmaz, Türkiye’ye dönmek istiyor

Avusturya
'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz
'ın tutukluluk halinin 5 Ağustos'a kadar devam etmesine hükmetti. Korkmaz'ın Avukatı Prof. Dr. Murat Volkan
Dülger, SBK Holding
ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın bu ülkedeki 2. duruşmasına ilişkin basına açıklamada bulundu. Dülger, müvekkilinin tutukluluk halinin uzatıldığını, 5 Ağustos'a kadar tutuklu kalacağını söyledi. Bundan sonraki duruşmaların da kapalı olacağını belirten Dülger, Korkmaz'ın isteğinin Türkiye'ye iade edilmek ve ailesinin yanına dönmek olduğunu dile getirdi. Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gözaltına alınmıştı.