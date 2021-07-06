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Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:41 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:42

Meksika Körfezi’ndeki yangının nedeni ile ilgili flaş iddia...

AA
Meksika Körfezi’ndeki yangının nedeni ile ilgili flaş iddia...

Geçtiğimiz günlerde Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Dünyanın konuştuğu yangına şimşek fırtınası ve eşzamanlı olarak boru hattındaki gaz sızıntısının neden olduğu ifade edildi.

Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) yaptığı açıklamada, şimşek fırtınası ve eşzamanlı olarak boru hattındaki gaz sızıntısının geçen hafta Meksika Körfezi'nde görülen yangına yol açtığını ifade etti.

Meksika Körfezi’nde sualtındaki patlama sonrası okyanus ortasında yangın başladı

Pemex, 2 Temmuz'da şiddetli yağmur ve şimşek fırtınasının şirketi, yangının meydana geldiği yerin yakınındaki pompa istasyonlarını kapatmaya zorladığı bilgisini paylaştı.

YILDIRIM İDDİASI

Su altı boru petrol boru hattında meydana gelen sızıntının doğal gaz olarak okyanus tabanında biriktiği ve okyanus yüzeyine ulaştığında muhtemelen bir yıldırım nedeniyle tutuştuğu ifade edildi.

Pemex, Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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Meksika Körfezi’ndeki yangının nedeni ile ilgili flaş iddia...
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