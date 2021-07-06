Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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