Norveç'ten sosyal medya ayarı: Filtreli fotoğraflara beyan şartı

YASA TEKLİFİ HAKKINDA

Insider sitesinin haberinde de Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığının Norveç parlamentosuna gönderdiği ilk teklifte "Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'ne göre "anoreksiyanın (yeme bozukluğu) genç kızlar arasında en yaygın üçüncü ölüm nedeni olduğuna" işaret edildi.

Teklifte, "Gençler, diğer şeylerin yanı sıra reklam ve sosyal medya aracılığıyla iyi görünmeleri için büyük baskıya maruz kalıyor ve sergilenen modeller genellikle dijital olarak rötuşlanıyor. Bu, gençleri ulaşılması imkansız bir güzellik idealine maruz bırakıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Bakanlık, "Kişilerin kendi görünümünde daha müdahaleci ve kalıcı değişiklikler yapma arzusuna karşı koymaları özellikle önemlidir." açıklamasında bulundu.