Son dakika | Bakan Akar duyurdu: ABD ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Afganistan'daki havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Afganistan'ı "Asya'nın kalbi" ve kritik öneme sahip bir ülke olarak nitelendiren Akar, Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren NATO'nun Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetine, 2015'ten itibaren de Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini yerine getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.