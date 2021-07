Süveyş'te krize neden olmuştu: "The Ever Given" gemisine konulan haciz kaldırıldı

Mısır basınındaki haberlere göre, davaya bakan İsmailiye Mahkemesi, Süveyş Kanal İdaresinin talebi üzerine The Ever Given gemisi üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi.

Süveyş Kanal İdaresi ile geminin sahibi şirket arasında uzlaşı sağlandığı ve söz konusu kararın ardından geminin istediği yere gidebileceği kaydedildi.