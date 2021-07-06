Süveyş'te krize neden olmuştu: "The Ever Given" gemisine konulan haciz kaldırıldı

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 1 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, karaya oturan geminin sahibi firmadan 1 milyar dolar talep edileceğini belirtmiş, ancak bu rakam daha sonra 550 milyon dolara düşürülmüştü.