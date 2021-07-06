Türkiye'nin otomobili TOGG Almanya basınında

Alman devlet televizyonu ZDF'nin resmi internet sitesinde, Jörg Hendrik Brase tarafından yerli otomobil TOGG ile ilgili bir yazı yayınlandı.

Türkiye'nin iddialı bir hedef peşinde olduğunun belirtildiği yazıda, TOGG'un gelecek yılın sonundan itibaren montaj hattından ineceği hatırlatılarak, "TOGG, bir devrim vaat etmiyor, kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var."