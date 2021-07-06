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Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:04 Son Güncelleme: 6.7.2021 16:13

Twitter'a büyük şok! Hindistan hükümeti resmen açıkladı!

AA
Twitter'a büyük şok! Hindistan hükümeti resmen açıkladı!

Twitter'da önümüzdeki aylarda büyük değişikliler olacak ve yeni bir dönem başlayacak diyebiliriz. Son yayınlanan raporda Twitter'daki yeniliklerle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Popüler platform için işler iyi gidiyor derken, Hindistan'da Twitter'ı şoke eden bir karar alındı. Twitter, artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk korumasından" yararlanamayacak.

Hindistan hükümeti, yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kurallarına uymaması nedeniyle gerginlik yaşadığı Twitter'ın artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk korumasından" yararlanamayacağını bildirdi.

TechCrunch sitesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Amerikan merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın mayıs sonlarında yürürlüğe giren yeni BT kurallarına uymaması nedeniyle Hindistan'daki dokunulmazlığını kaybettiğini açıkladı.

Böylelikle, Twitter, 100 milyondan fazla kullanıcısının bulunduğu Hindistan'da yapılan her paylaşımdan sorumlu tutulabilecek.

İnternet hizmetleri veren şirketler, genel olarak "güvenli liman" koruması olarak ifade edilen ve sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan sorumlu tutulmamalarını sağlayan bir korumadan yararlanıyor.

Uzmanlar, milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'ın dünyanın en büyük ikinci internet pazarı olan Hindistan'da "güvenli liman" korumasına sahip olup olmayacağına karar verme yetkisinin hükümette değil Hindistan mahkemesinin elinde olduğunu ifade ediyor.

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Twitter'a büyük şok! Hindistan hükümeti resmen açıkladı!
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