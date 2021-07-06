Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hollandalı ünlü gazeteci silahlı saldırıda ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 7.7.2021 01:27 Son Güncelleme: 7.7.2021 01:28

Hollandalı ünlü gazeteci silahlı saldırıda ağır yaralandı

AA
Hollandalı ünlü gazeteci silahlı saldırıda ağır yaralandı

Hollanda'nın en tanınmış gazeteci ve televizyon programcılarından Peter R. de Vries akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğradı

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, savcılık ve polis yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, Vries'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığı kaydetti.

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı" dedi.

Amsterdam Polis Şefi Frank Paauw, üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

Yolunu kaybeden dağcılar -15 derecede dehşeti yaşadı! 2 kişi hayatını kaybetti

ARKADAŞINA GÖNDER
Hollandalı ünlü gazeteci silahlı saldırıda ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA