Yolunu kaybeden dağcılar -15 derecede dehşeti yaşadı! 2 kişi hayatını kaybetti

ZAMANINDA ULAŞAMADILAR

Gençleri kurtarmak için helikopter gönderildi ancak kötü hava koşulları nedeniyle iniş yapamadı. Bir grup daha sonra dağdaki daha alçak bir kulübeden yaya olarak yola çıktı ancak zamanında ulaşamadılar. İtalyan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, genç kadınlardan biri, yardım geldikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.