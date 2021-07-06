Yolunu kaybeden dağcılar -15 derecede dehşeti yaşadı! 2 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da 3 arkadaş hafta sonu Pennine Alpleri'nin doğu kesimindeki Monte Rosa Masifi'nin bir parçası olan Vincent Piramidi dağına tırmanmaya karar verdi. Hava tahminlerine aldırış etmeyen üç arkadaş güvenli bir şekilde dağın zirvesine ulaştı. Genç kadınlar dönüşte ise yolunu kaybetti ve doğru yolu bulabilmek için etrafta dolaşmaya başladı.
FIRTINA İŞLERİNİ ZORLAŞTIRDI
Alçak bulutlar sise neden olurken, dağın yüksek bölümlerinde bulunan üç arkadaşın görüş mesafeleri kısıtlandı. Bu sırada çıkan fırtına ve şiddetli rüzgar gençlerin doğru yolu bulmasını zorlaştırdı.
KONUMLARINI BİLDİREMEDİLER
Dağcılar Aosta'daki kurtarma merkezine ilk yardım çağrılarını yaptılar fakat tam konumlarını bildirmediler. Yaptıkları diğer görüşmeler ise fırtına nedeniyle kesildi.
ZAMANINDA ULAŞAMADILAR
Gençleri kurtarmak için helikopter gönderildi ancak kötü hava koşulları nedeniyle iniş yapamadı. Bir grup daha sonra dağdaki daha alçak bir kulübeden yaya olarak yola çıktı ancak zamanında ulaşamadılar. İtalyan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, genç kadınlardan biri, yardım geldikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.
KULÜBEDE HAYATINI KAYBETTİ
Diğeri ise yakınlardaki bir kulübeye götürüldü, ancak doktorlar onu hayata döndürmeyi başaramadı.
YANLIŞ KIYAFET SEÇİMİ SONLARI OLDU
Hipotermi geçiren 27 yaşındaki Valerio Zolla ise hayata tutunmayı başardı. Zolla, İsviçre'deki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kurtarma ekipleri açıklama yaparak, grubun normal hava koşullarında bir tırmanış için iyi donanımlı olduğunu aktardı. Ancak gençlerin tırmanış sırasında giydiği kıyafetlerin, geceleri açık havada uzun süre korumak üzere tasarlanmadığı belirtildi.
HİSSEDİLEN EKSİ 15 DERECE
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Meteorolog Valentina Acordon, dağdaki sıcaklığın eksi 4 derece olduğunu ancak kuvvetli rüzgarlar nedeniyle eksi 15 gibi hissedildiğini aktardı. Genç kadınların ölümü ise dünya kamuoyunda manşet oldu.