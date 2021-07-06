Yunanistan resmen satışa çıkardı! Ekonomik kriz buna zorladı

Yunanistan, yıllardır atlatamadığı ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Zor durumda olduğu bilinen Atina yönetimi, 2015 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiği ada satışı hamlesini bir kez daha gündeme taşıdı.
Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Ege Denizi'nde bulunan 6 ada, yerli ve yabancılara açıldı.
EKONOMİK KRİZ ADALARI SATIŞA AÇTIRDI
Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yunan Greek City Times, adaların satışa sunulduğunu duyurarak, satış ilanı niteliğinde bir haber yayınladı.
"Dünya çapında bir marka haline gelmiş Yunan adalarının, büyük olanakları da beraberinde getirdiği" detayıyla duyurulan haber, satılığa çıkarılan adalara yapılan "gelir kapısı" muamelesini de gözler önüne serdi.
SATIŞ İLANI GİBİ HABER SERVİS ETTİLER
Ortalama 2,5 milyon dolar satış fiyatına sahip olan adaların, New York'ta bir daire almaktan daha ucuza geleceğinin belirtildiği haberde, satılacak adaların detaylarına da yer verildi.
Adaları satın alacak kişide Yunan vatandaşı olma zorunluluğu aranmazken, yabancı alıcılara işlemleri Yunan avukatların yürütmesi şartı koşuldu.
RİNİA ADASI
Satışa çıkan adalar içinde Türkiye'ye en yakın olan Rinia Adası için verilen ilanda, adanın 550 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtiliyor. Atina Havalimanı'ndan ulaşımının oldukça hızlı olduğu belirtilen Rinia'ya, motorla 1,5 saatle ulaşılacağı belirtiliyor.
İmar izni bulunduğu detayına yer verilen 550 bin metrekarelik inşaat alanına sahip adada, butik otel, bungalov ve villaların yapımına izin veriliyor.
ST. ATHANASİOS ADASI
2 milyon 200 bin euroluk değer biçilen, 11 bin metrekarelik adada çam ve zeytin ağaçları bulunduğu belirtilirken bakir ada, mahremiyet isteyen alıcılar için iyi bir seçenek olarak sunuluyor.
TRİNİTY ADASI
Yaklaşık 12 dönüm büyüklüğündeki ada, tanınmış isimleri ağırlamasıyla biliniyor.
Adanın üzerinde özel bir kilise de bulunuyor.
MAKRİ ADASI
100 bin metrekarelik bir adanın, 5 yıldızlı oteller ve lüks villaların inşasına uygun olduğu biliniyor. Adada helikopter pisti inşa edileceği de verilen detaylar arasında.