Yunanistan resmen satışa çıkardı! Ekonomik kriz buna zorladı

"Dünya çapında bir marka haline gelmiş Yunan adalarının, büyük olanakları da beraberinde getirdiği" detayıyla duyurulan haber, satılığa çıkarılan adalara yapılan "gelir kapısı" muamelesini de gözler önüne serdi.

SATIŞ İLANI GİBİ HABER SERVİS ETTİLER

Ortalama 2,5 milyon dolar satış fiyatına sahip olan adaların, New York'ta bir daire almaktan daha ucuza geleceğinin belirtildiği haberde, satılacak adaların detaylarına da yer verildi.

Adaları satın alacak kişide Yunan vatandaşı olma zorunluluğu aranmazken, yabancı alıcılara işlemleri Yunan avukatların yürütmesi şartı koşuldu.