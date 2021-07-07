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Giriş Tarihi: 7.7.2021 11:42 Son Güncelleme: 7.7.2021 11:45

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

AA
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Michel, 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti.

Zirve toplantısında Kovid-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

YÜZ YÜZE, ORANTILI VE GERİ ÇEVRİLEMEZ BİÇİMDE İLİŞKİ

Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı.

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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması
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