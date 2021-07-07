Hem mescit hem kilise

Ağdam
'ın Merzili
köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu ortak merkezde 65 konteynerden oluşan yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Merkezde spor kompleksi, mescit, kilise, revir, terzi, berber, çamaşırhane, dinlenme alanları, yemekhane yer alıyor. Terzi, berber, yemekhane ve çamaşırhaneyi Türk ve Rus askerleri ortak kullanırken, diğer alanlardan ise Türk ve Rus askerleri ayrı ayrı faydalanıyor. Ortak kullanılan yemekhanede hem Türk hem de Rus mutfağına uygun yemekler çıkarılıyor. Türk-Rus askerleri zaman zaman bir araya gelerek satranç, tavla oynuyor. Revir olarak kullanılan alanda ise hem Türk hem de Rus doktor ayrı ayrı görev yapıyor