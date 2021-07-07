İsveç'te hükümet güvenoyu aldı

Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti güven tazeledi.
Oylamada 173 milletvekili hükümete karşı oy kullanırken 116 milletvekili hükümet lehine oy kullandı.
Muhalefetin kullandığı 'Hayır' oyu 175'in altında kaldığı için Başbakan Stefan Löfven başkanlığındaki koalisyon hükümeti, 16 gün sonra parlamentodan yeniden güvenoyu almış oldu.
BAŞBAKAN LÖFVEN İSTİFA ETMİŞTİ
Başbakan Löfven, 21 Haziran'da parlamentoda güvenoyu alamadığı gerekçesiyle istifa etmişti.
Ülkede, ev sahiplerinin yeni inşa edilen evlerinin kiralarını istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü yasa tasarısı hükümet krizine dönüştü.
Löfven hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamayarak düşürülmüştü.