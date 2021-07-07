İsveç’te parti kurdu Konya’da oy arıyor

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20 yıldır yaşadığı İsveç
'te ırkçılıkla ve İslamofobiyle mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel
, baba ocağı Konya
'nın Kulu
ilçesinde, gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürütüyor. Eylül 2022'de yapılacak İsveç genel ve
yerel seçimlerine katılacak olan 38 yaşındaki Yüksel, İsveç'te 60 bin Kululunun yaşadığını belirterek, bu oylardan yaklaşık 23 bin oy alabilirse, yüzde 4 barajını geçerek İsveç Meclisi
'ne girebileceğini söyledi.
İSLAMOFOBİ ARTTI
Göteborg Üniversitesi
'nde siyaset bilimi üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Yüksel, İsveç'e en çok göç veren bölge olma özelliğini taşıyan memleketi Konya'nın Kulu ilçesine gelerek seçim çalışması yaptı. Yüksel, kurduğu Nüans Partisi
'nde (Partiet Nyans
), farklı millet ve kökenlerden insanlarla bir araya gelerek, çok kültürlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi. İsveç'te İslamofobi ve ırkçılığın son dönemlerde artış gösterdiğini ifade eden Yüksel, "Amacımız, İsveç'te azınlık haklarını korumak, garanti altına almak ve yükselen ırkçılıkla mücadele etmek" dedi. Yüksel, "Siyasete girmek isteyen göçmen, Müslüman, özellikle Türk kökenli siyasetçiler maalesef engelleniyor. Biz de bu engelleri aşmak adına kendi partimizi kurduk" şeklinde konuştu.