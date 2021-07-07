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Giriş Tarihi: 7.7.2021 08:49

Japonya'da ölümcül heyelan! Kurtarma çalışmaları sürüyor

AA
Japonya'da ölümcül heyelan! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.

20'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Sel ve heyelan sonrası kentte kayıp 20'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Atami'de afetten etkilenen bölgelerde, itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.

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Japonya'da ölümcül heyelan! Kurtarma çalışmaları sürüyor
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