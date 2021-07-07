‘Kâbil için alınmış bir kararımız yok’

Afganıstan'da
Kâbil havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması konusunda Ankara-Washington
arasındaki temas trafiği devam ediyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi
'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO
nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan
hükümetiyle bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD
'lilerle temaslarımız devam ediyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte" açıklamasında bulundu. Akar, bu kapsamda yarın ABD Savunma
Bakanı Lloyd James Austin
ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini kaydetti.