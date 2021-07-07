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Haberler Dünya Haberleri ‘Kâbil için alınmış bir kararımız yok’
Giriş Tarihi: 7.7.2021

‘Kâbil için alınmış bir kararımız yok’

‘Kâbil için alınmış bir kararımız yok’
Afganıstan'da Kâbil havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması konusunda Ankara-Washington arasındaki temas trafiği devam ediyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümetiyle bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD'lilerle temaslarımız devam ediyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte" açıklamasında bulundu. Akar, bu kapsamda yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini kaydetti.
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‘Kâbil için alınmış bir kararımız yok’
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