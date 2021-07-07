Karadeniz geriliminin yankıları devam ediyor: Rusya’dan Batı’ya sert çıkış!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, HMS Defender gemisiyle provokasyon düzenleyen İngiltere ve müttefiklerine Karadeniz'e burunlarını sokmama çağrısı yaptı.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin düzenlediği ve Rus güçlerinin uyarı ateşiyle karşılık verdiği olay hakkında konuşan Ryabkov, Londra ve Washington'un çatışmaya gebe durumlarda bile Kiev'e göz yummaya hazır olduğunu belirtti.

"PROVOKATÖRLERLE AÇIK KONUŞMAK GEREKİR"

Karadeniz'deki hadiseyi provokasyon olarak niteleyen Ryabkov, "Provokatörlerle mümkün olduğunca açık konuşmak, bir dahaki sefere provokasyonlarını bir kenara bırakmaları ve buraya burnunu sokmamaları gerektiğini tane tane anlatmak gerekir" dedi.

23 Haziran'da Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından 'provokasyon' olarak görülen olayın hemen ardından Moskova'daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri'ne çağrılmıştı.