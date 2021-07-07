Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölü sayısı 46'ya yükseldi

Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah, bu sabah aile üyelerine yaptığı bilgilendirmede binanın enkazında süren çalışmalarda, 10 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 46'YA ÇIKTI

Jadallah, bulunan toplam ölü sayısının 46'ya çıktığını belirterek 100 civarında kişinin ise hala kayıp olduğunu kaydetti. Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününe girerken, yetkililer enkazdan canlı bulma umudunun çok azaldığına işaret ederek, ailelerin trajik kayıp haberlerine hazır olmaları uyarısında bulundu.