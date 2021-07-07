PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022'deki yenilikler nedir?

Konami tarafından geliştirilen PES 2022 hakkında şimdiye kadar çok az bilgi ortaya çıktı. Eski tarihli raporlarda oyunun çıkış tarihine yönelik bazı bilgiler vardı, fakat ne gibi yeniliklerin olacağına dair detaylar yoktu. Fakat PES 2022'le ilgili şimdi yeni iddialar var.

PES 2022 ÜCRETSİZ OLACAK

Andy Robinson isimli oyun editörünün paylaştıklarına göre PES 2022 F2P (Free to Play) olacak. Yani Konami ana oyunu ücretsiz olarak sunacak. Fakat oyunla ilgili bazı içerikler ücretli olacak.