Rusya orduya savaşçı köpekleri kattı! 4 bin metreden paraşütle indiler

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya, duruma tepki göstererek müdahalede bulunan Batılı ülkelerle de gerilim yaşamıştı. Başta Karadeniz'de olmak üzere birçok bölgede yabancı devletlere gözdağı veren Rusya, art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor.
Askeri alandaki gücünü, gerilim yaşadığı ülkelere göstermek isteyen Rusya, bu kez sıra dışı bir tatbikat gerçekleştirdi.
PARAŞÜTLÜ KÖPEK TİMLERİ
Özel operasyonlar için yetiştirilen köpek birlikleri bulunan Rus ordusu, savaş durumunda bölgelerde kullanmak istedikleri köpekleri, uçaklarla sahaya indirdi. Rus Technodinamika Group tarafından geliştirilen sistemde, 45 kilogramlık köpeklere, özel teçhizatlara sahip kıyafetler giydirilerek eğiticileri eşliğinde paraşüt talimi yaptırıldı.
Rus Savunma Bakanlığı tarafından basına servis edilen görüntülerde, paraşüt talimi anbean yer aldı.
Yayınlanan raporda köpeklerin havadayken yeryüzü algılarının son derece açık olduğu belirtildi. Köpeklerde herhangi bir negatif etki gözlenmezken, Rusya'nın "paraşütlü köpek timleri"ne öncülük etmek istediği belirtildi.
Dünyanın birçok ülkesinde, ordu ve özel kuvvetler tarafından saha operasyonlarında kullanılan eğitimli köpeklerin, paraşütlü olarak sahada kullanılması ise yaygın değil.
PUTİN'İN ÖZEL İSTEĞİ
Uçak ve helikopterlerin iniş yapamadığı yerlere, eğitimli köpeklerin ulaştırılmasını hedefleyen proje, ülkede büyük ilgiyle karşılandı.
Rusya'da askeri köpeklere paraşüt eğitimi | Video
Ülke basınına yansıyan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paraşüt timi köpeklerine özel ilgi gösteriyor. 4 bin metre yükseklikten paraşütle yere indirilen köpek birliklerinin, sene sonuna kadar aktif görevde yer alması bekleniyor.