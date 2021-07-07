Rusya orduya savaşçı köpekleri kattı! 4 bin metreden paraşütle indiler

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya, duruma tepki göstererek müdahalede bulunan Batılı ülkelerle de gerilim yaşamıştı. Başta Karadeniz'de olmak üzere birçok bölgede yabancı devletlere gözdağı veren Rusya, art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Askeri alandaki gücünü, gerilim yaşadığı ülkelere göstermek isteyen Rusya, bu kez sıra dışı bir tatbikat gerçekleştirdi.