Rusya’da trajik kaza: 28 ölü

RUYA Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, Kamçatka
'daki bir uçuşu sırasında iletişimin koptuğu An-26 tipi yolcu uçağının enkazının yerinin belirlendiğini ve uçaktaki 6'sı mürettebat 22'si yolcu 28 kişiden hayatta kalanın olmadığını belirtti. Rosaviatsiya yetkilileri, içinde 28 kişinin bulunduğu yolcu uçağının, Palana
kentindeki havaalanının iniş pistine 4-5 kilometre mesafede, deniz kıyısı yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Yolcu uçağının ait olduğu Kamçatskiy Hava Şirketi'nin Direktör Yardımcısı, Sputnik haber ajansına açıklamasında, uçağın düşme sebebinin, yan cephesine doğru esen sert rüzgâr olabileceğini belirtti. Direktör Yardımcısı ayrıca, uçağın muhtemelen kıyıdaki kayalara çarptığını ve enkazın bir kısmının denize düşmüş olabileceğini kaydetti. Rusya
'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası
'nda yer alan Petropavlovsk
-Kamçatskiy kentinden havalanan yolcu uçağı ile iletişimin, Palana kentine inişe geçmesinden 10 dakika önce koptuğu belirtildi.