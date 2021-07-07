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Giriş Tarihi: 7.7.2021 12:27

Rusya'dan İspanyol gemisi açıklaması: İzlemeye aldık

AA
Rusya'dan İspanyol gemisi açıklaması: İzlemeye aldık

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Karadeniz’e giren İspanyol “Rayo” adlı karakol gemisinin izlemeye alındığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanyol donanmasına ait geminin, "Sea Breeze 2021" tatbikatı kapsamında bugün Karadeniz'e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Rayo karakol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

NATO ÜYESİ 30 ÜLKE TATBİKATA KATILDI

ABD ve Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı "Sea Breeze 2021" 28 Haziran'da başlamıştı. Tatbikata, NATO üyesi 30'dan fazla ülke katılıyor.

10 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı ve 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Söz konusu tatbikat, 1997'den bu yana düzenleniyor.

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Rusya'dan İspanyol gemisi açıklaması: İzlemeye aldık
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