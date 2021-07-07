Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanına düzenlenen suikastı kınadı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikaste ilişkin yapılan açıklamada, "Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin bugün (7 Temmuz) menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Moise'nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.