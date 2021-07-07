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Giriş Tarihi: 7.7.2021 23:24 Son Güncelleme: 8.7.2021 00:23

Son dakika: Dubai'de şiddetli patlama! Bölgede yangın çıktı

AA
Son dakika: Dubai'de şiddetli patlama! Bölgede yangın çıktı

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman'ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayın neden yaşandığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman'ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama! Bölgede yangın çıktı | Video

GEMİDEKİ KONTEYNER PATLAYINCA YANGIN ÇIKTI

Dubai Devlet Medya Ofisi, Dubai'deki Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Açıklamada, patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SON 1 HAFTADA 3. BÜYÜK PATLAMA

Dubai'de yaşanan patlama ise akıllara son bir haftada yaşanan diğer patlamaları getirdi. Kısa bir süre önce Meksika Körfezi ve Hazar Denizi'nde de patlamalar meydana gelmişti.

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Son dakika: Dubai'de şiddetli patlama! Bölgede yangın çıktı
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