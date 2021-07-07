Son dakika: Dubai'de şiddetli patlama! Bölgede yangın çıktı

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman'ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama! Bölgede yangın çıktı | Video
GEMİDEKİ KONTEYNER PATLAYINCA YANGIN ÇIKTI
Dubai Devlet Medya Ofisi, Dubai'deki Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını bildirdi.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Açıklamada, patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.