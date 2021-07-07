Rusya'da uçak denize düştü! Tüm yolcular hayatını kaybetti! Son Dakika Haberi!

Son dakika haberi... Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre Petropavlovsk-Kamçatski kentinden Palana'ya doğru hareket eden uçağın radardan kaybolduğu belirtilirken uçakta 22 yolcu ve 6 görevlinin olduğu detayı yer aldı.