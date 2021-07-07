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Giriş Tarihi: 7.7.2021 13:27 Son Güncelleme: 7.7.2021 13:48

Son dakika: Haiti Devlet Başkanı evinde öldürüldü!

AA
Son dakika: Haiti Devlet Başkanı evinde öldürüldü!

Son dakika haberi… Haiti Başbakanı Claude Joseph’in yaptığı açıklamaya göre, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evine giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

FİRST LEYDİ MARTİNE MOİSE DE SALDIRIDA YARALANDI

Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" olduğunu söylemişti.

Moise, "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" ve olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

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Son dakika: Haiti Devlet Başkanı evinde öldürüldü!
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