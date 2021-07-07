Süveyş Kanalı'nı tıkamıştı: 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor

Mısır basınında yer alan haberde, 3 aydan uzun süredir kanalın çıkışındaki Mur Gölü'nde tutulan geminin, Mısır ve gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine"nin tazminat konusunda anlaşması neticesinde ülkeden ayrılmasına izin verildiği ifade edildi.

Süveyş Kanalını tıkayan Ever Given gemisi, 3 ayın ardından kanaldan ayrılıyor | Video

Dev yük gemisinin ülkenin kuzey bölgesinde bulunan İsmailiye Limanı'na doğru yola çıktığı kaydedilen haberde, sefer hazırlıklarının ardından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru harekete geçeceği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Süveyş Kanal İdaresinin bugün konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğine yer verildi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rabi daha önce yaptığı açıklamada tazminat miktarını 916 milyondan 550 milyon dolara kadar indirdiklerini duyurmuştu.