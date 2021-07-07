Teröristlerden TSK'ya ait ambulansa alçak saldırı

AMBULANSA ALÇAK SALDIRI

Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumundaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı. Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi. Hasta bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK'ya ait ambulansa M-4 yolunun güneyindeki teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camında ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar oluştu. Bebek, hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.