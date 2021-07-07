Trump, sosyal medya devlerine karşı harekete geçti! Facebook, Twitter ve Google'ı mahkemeye veriyor

"BÜYÜK BİR TOPLU DAVA AÇIYORUM"

Trump "Bu sabah, özgürlüğümüz ve ifade özgürlüğümüz için çok önemli bir gelişmeyi duyurmak üzere karşınızdayım. Amerika Politika Enstitüsü ile Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO'larına karşı davacı olarak büyük bir toplu dava açıyorum." diye konuştu.