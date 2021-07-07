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Giriş Tarihi: 7.7.2021

‘Türkiye, Akdeniz’de önemli bir aktör’

‘Türkiye, Akdeniz’de önemli bir aktör’
AVRUPA Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Portekiz'den devralan Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, Türkiye'nin Akdeniz'de en önemli aktörlerinden biri olduğunu dile getirdi. Jansa, Avrupa Parlamentosu'nun, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen genel kurul oturumunda, ülkesinin 6 aylık AB dönem başkanlığındaki öncelikleri konusunda konuşma yaptı. Türkiye ve Rusya ile AB arasındaki uzun vadeli ilişkileri tanımlamak gerektiğini belirten Jansa, "Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir" ifadesini kullandı.
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‘Türkiye, Akdeniz’de önemli bir aktör’
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