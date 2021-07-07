Yabancı güçlerin çekildiği Afganistan’da önlemler artıyor

Afganistan'ın dört bir tarafının karayla çevrili olması, silahlı çatışmaların devam etmesi, yolların kötü durumu ve kara yollarında artan güvenlik sorunları ülkede havaalanlarının önemini artırıyor. ABD'nin Afganistan'a müdahale ettiği 2001'de destek için gelen NATO'ya bağlı birçok Avrupa ülkesi, geçen haftalarda bu ülkeyi sessiz sedasız terk etti.
TALİBAN TEHDİDİ ARTTI
Afganistan devleti ve emniyet güçlerinin hazır olmadığı muhtemel bir iç karışıklık endişesine rağmen geriye kalan yaklaşık 3 bin 500 ABD askeri ve 7 bin civarındaki NATO müttefik güçleri, 20 yıllık silahlı çatışmayı sona erdirmek gerekçesiyle ülkeden çekilmeye başladı. Taliban'ın ilerleyişi sürerken NATO güçlerinin çekilmesi, Afganistan'daki hava üsleri ve havalimanlarının geleceğiyle ilgili endişeleri artırdı.
Ülkedeki havalimanları bir taraftan Afganistan'ın dış dünyayla bağlantısını sağlarken diğer taraftan halk için zaruri olan temel ihtiyaç maddelerinin nakliyesi ve yolcu taşımacılığı gibi hayati konuları hızlandırıyor. Afganistan'da irili ufaklı 64 havaalanı bulunuyor. Bunlardan sadece dördünden; Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar'daki havalimanlarından uluslararası uçuşlar yapılıyor. Bagram ve Şindend askeri hava üslerinin yanı sıra Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve Kandahar Havalimanı da askeri üs olarak kullanılıyor.
KABİL HAMİD KARZAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, Afganistan'ı diğer ülkelere bağlayan en önemli köprülerden biri. Hükümetin iç ve dış politikasında önemli bir yere sahip havalimanı, Afgan halkının can damarı kabul ediliyor.
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, "NATO sonrası" dönemde yüksek önceliğe sahip olacak. Yabancı ülkelerin yöneticileri, Afganistan ziyaretlerini ülkenin havaalanlarının güvenliğine bağlıyor. Ayrıca uluslararası uçuşlar olmadan Afganistan'a gıda ve tıbbi araç-gereç ulaştırılması zor gözüküyor. Taliban, geçen ayın başlarında "havaalanları dahil Afganistan topraklarının tamamı Afganlar tarafından yönetilmelidir" açıklamasında bulunmuştu.
BAGRAM HAVA ÜSSÜ
Parvan vilayetinin merkez kenti Çarikar'ın 11 kilometre güneydoğusunda yer alan Bagram Askeri Hava Üssü, Afganistan'ın en büyük askeri üssü konumunda.
ABD ordusu, yaklaşık 20 yıldır Taliban'a karşı savaşın komuta merkezi olan ve 11 Eylül saldırılarının faillerini takip etiği merkez olarak kullandığı Bagram Hava Üssü'nü terk etti. ABD'li yetkililer, 2 Temmuz Cuma günü, üssün tamamen Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Güçleri'ne devredildiğini duyurdu.
ŞİNDEND HAVA ÜSSÜ
Ülkenin batısında İran sınırındaki Herat vilayetindeki Şindend Hava Üssü, Bagram Hava Üssü'nden sonra ülkenin ikinci büyük üssüdür.
Şindend Hava Üssü, ABD tarafından 2012 yılından 2014'e kadar Afgan Hava Kuvvetleri pilotlarını eğitmek için kullanıldı ve o yılın kasım ayında kapandı. Üs şimdi eğitim uçuşları için Afgan Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapıyor.
KANDAHAR HAVALİMANI
Güneydeki Kandahar kentine 16 kilometre uzaklıktaki, Kandahar veya yeni adıyla Ahmed Şah Baba Uluslararası Havalimanı 1962'de açıldı. Sivil ve askeri uçaklar tarafından kullanılabilen havalimanı, Afganistan'ın güneyini ülkenin merkezine bağlıyor.
Kandahar Havalimanı, Aralık 2001'de ABD birliklerinin ilk üslerinden biriydi. Onları, Kandahar Havalimanı'na gelen ilk koalisyon güçleri olan Avustralya ve Kanada Özel Kuvvetleri izledi.
Yolcu seferleri kısmı Afganistan Sivil Havacılık Kurumu, askeri bölümü ise NATO güçleri tarafından yönetiliyor.
HERAT ULUSLARARASI HAVALİMANI
Herat'ın 13 kilometre güneyindeki Gozare ilçesinde yer alan Herat Uluslararası Havalimanı, Batı Afganistan'ın en büyük ve en eski havalimanlarından biridir.
Son yıllarda güvenlik sistemleri güçlendirilen ve modern bir terminale kavuşan Herat Havalimanı, ülkenin en yoğun havalimanı haline geldi.
Kabil, Kandahar, Mezar-ı Şerif ve Nimroz'a her gün birkaç uçuş gerçekleştirilen havalimanından haftada bir kez de İran'ın Meşhed kentine sefer gerçekleştirilmektedir.