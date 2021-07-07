Yabancı güçlerin çekildiği Afganistan’da önlemler artıyor

Afganistan'ın dört bir tarafının karayla çevrili olması, silahlı çatışmaların devam etmesi, yolların kötü durumu ve kara yollarında artan güvenlik sorunları ülkede havaalanlarının önemini artırıyor. ABD'nin Afganistan'a müdahale ettiği 2001'de destek için gelen NATO'ya bağlı birçok Avrupa ülkesi, geçen haftalarda bu ülkeyi sessiz sedasız terk etti.

TALİBAN TEHDİDİ ARTTI

Afganistan devleti ve emniyet güçlerinin hazır olmadığı muhtemel bir iç karışıklık endişesine rağmen geriye kalan yaklaşık 3 bin 500 ABD askeri ve 7 bin civarındaki NATO müttefik güçleri, 20 yıllık silahlı çatışmayı sona erdirmek gerekçesiyle ülkeden çekilmeye başladı. Taliban'ın ilerleyişi sürerken NATO güçlerinin çekilmesi, Afganistan'daki hava üsleri ve havalimanlarının geleceğiyle ilgili endişeleri artırdı.