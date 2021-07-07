Yunan Başbakan Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması!

"ERDOĞAN İLE ARAMIZDA BİR SORUN YOK"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bireysel seviyede gerçekleştirebildiğinize inanıyor musunuz?" sorusuna ise , "Erdoğan'ı arayarak onunla konuşmanın çok zor olmayacağına inanıyorum. Kendisiyle olan görüşmemiz iyi geçti. Bana yönelik geçmişte söylediği sözleri görmezden geliyorum. Aramızda bir sorun yok." yanıtını veren Miçotakis'in tutumu dikkat çekti.

Yunanistan'ın, Türkiye ile olan iletişiminin olumlu yönde ilerlediğini söyleyen Yunan Başbakan, "Biz ülke olarak tüm ülkelerle iletişim halindeyiz. Herkesle konuşuyoruz, Türkiye neden istisna olsun ki? Elbette görüşüyoruz. Ve biliyorum ki önemli bir durum olursa elbette telefonu elime alıp Erdoğan'la konuşurum; onun da aynısını yapacağına eminim. Bu iletişim kanalları açık olduğu gibi aynı zamanda iki Dışişleri Bakanı Dendias ve Çavuşoğlu arasındaki ilişki de güven yaratıyor ve ikili ilişkilerimizi geliştiriyor." yorumunda bulundu.