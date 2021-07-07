Yunan Başbakan Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bölgesel bir güç haline gelmesinden endişe duyan, bölgede yaşadığı çıkar çatışmaları nedeniyle Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülke medyasına verdiği röportajda Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Miçotakis, geçtiğimiz ay gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin etkilerini gündeme taşıdı.
"2021 YAZI SAKİN GEÇECEK"
Muhabirin, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak "Sizce ikili ilişkilerdeki gergin süreç bitti mi?" sorusunu yönelttiği Miçotakis, "2021 yazının 2020 yazından daha sessiz sakin geçeceğinden eminim. Bana gerilime sebep olan yapısal sorunları çözüp çözmediğimizi soruyorsanız buna cevabım hayır: Türkiye ile sorunlarımız bir anda çözülmüş değil. Burada yaptığımız açıkça pozisyonumuzu belirlemek oldu. Türkiye'ye her iki ülke ve halklar için en iyisi olacak iyi bir ilişki istediğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN İLE ARAMIZDA BİR SORUN YOK"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bireysel seviyede gerçekleştirebildiğinize inanıyor musunuz?" sorusuna ise , "Erdoğan'ı arayarak onunla konuşmanın çok zor olmayacağına inanıyorum. Kendisiyle olan görüşmemiz iyi geçti. Bana yönelik geçmişte söylediği sözleri görmezden geliyorum. Aramızda bir sorun yok." yanıtını veren Miçotakis'in tutumu dikkat çekti.
Yunanistan'ın, Türkiye ile olan iletişiminin olumlu yönde ilerlediğini söyleyen Yunan Başbakan, "Biz ülke olarak tüm ülkelerle iletişim halindeyiz. Herkesle konuşuyoruz, Türkiye neden istisna olsun ki? Elbette görüşüyoruz. Ve biliyorum ki önemli bir durum olursa elbette telefonu elime alıp Erdoğan'la konuşurum; onun da aynısını yapacağına eminim. Bu iletişim kanalları açık olduğu gibi aynı zamanda iki Dışişleri Bakanı Dendias ve Çavuşoğlu arasındaki ilişki de güven yaratıyor ve ikili ilişkilerimizi geliştiriyor." yorumunda bulundu.
MÜLTECİLERE UYGULANAN MUAMELEYİ GÖRMEZDEN GELDİ
Miçotakis, Yunan Sahil Güvenliği'nin Ege Denizi'nde mültecilere yönelik gerçekleştirdiği ihlalleri ise görmezden gelmeye devam etti. "Mültecilerle ilgili olarak aldığımız tüm önlemler insan hakları kapsamındadır. Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin 'mülteci karşılama hizmeti' sağlamadığını da belirteyim. Güvenlik birimleri orada sınırlarımızı korumak için bulunuyor. Öte yandan bir tehlike durumunda, örneğin denizde boğulan birini gördüğümüzde o kişi mutlaka kurtarılacaktır. Daha önce kurtardığımız binlerce insan gibi. 'Geri itme'yi reddediyorum. Geri itme durumunu bir kavram olarak da reddediyorum. Bu benim sözlüğümde yer almayan bir kavram. Ancak bir denizde bir tekne gördüğümüzde, bizde yaklaştığını anladığımızda ve nereden geldiğini tespit ettiğimizde Türk Sahil Güvenlik birimlerine bunu bildirmekle yükümlüyüz. Ve bu konuda ne yapmamız gerekirse yapıyoruz. Yani geldiği yere geri gönderiyoruz. Yaptığımız şey bu ve bunu her zaman insan haklarına saygılı bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, mültecilere uygulanan insanlık dışı muameleleri gündeme getirmekten kaçındı.