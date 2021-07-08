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Giriş Tarihi: 8.7.2021

7 yıl önce kayboldu mikroçiple bulundu

7 yıl önce kayboldu mikroçiple bulundu
ABD'nin Florida eyaletinde 2014'te kaybolan bir köpek, 28 Haziran'da bin 500 kilometreden fazla uzaklıktaki Michigan eyaletinde bulundu. Sgt. Pepper (Biber Çavuş) isimli köpek bulunduktan iki gün sonra sahibine kavuştu. Sahibinin mikroçip taktırdığı köpeğin çalındığı ve bundan habersiz olan bir aile ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Sahibi köpeğini bulabilmek için internette fotoğraflarını paylaşmıştı. Köpeğin mikroçip sayesinde bulunduğunu belirten yetkililer, evcil hayvanlara mikroçip taktırmanın ve bağlantı bilgilerini güncel tutmanın önemli olduğunu vurguladı.
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7 yıl önce kayboldu mikroçiple bulundu
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