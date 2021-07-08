7 yıl önce kayboldu mikroçiple bulundu

ABD
'nin Florida
eyaletinde 2014'te kaybolan bir köpek, 28 Haziran'da bin 500 kilometreden fazla uzaklıktaki Michigan
eyaletinde bulundu. Sgt. Pepper (Biber Çavuş) isimli köpek bulunduktan iki gün sonra sahibine kavuştu. Sahibinin mikroçip taktırdığı köpeğin çalındığı ve bundan habersiz olan bir aile ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Sahibi köpeğini bulabilmek için internette fotoğraflarını paylaşmıştı. Köpeğin mikroçip sayesinde bulunduğunu belirten yetkililer, evcil hayvanlara mikroçip taktırmanın ve bağlantı bilgilerini güncel tutmanın önemli olduğunu vurguladı.