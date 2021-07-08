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Giriş Tarihi: 8.7.2021

AB: Ankara ile ilişki kurmaya devam edeceğiz

AB: Ankara ile ilişki kurmaya devam edeceğiz
AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti. Zirve toplantısında Kovid-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti. Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilebilir biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı.
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AB: Ankara ile ilişki kurmaya devam edeceğiz
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