AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz

Görüşmenin ardından Anastasiadis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama yapan von der Leyen, "Şunu tekrarlamak isterim ki; (Kıbrıs'ta) iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içerisindeyiz. Kıbrıs'ın da beklediği bu." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin tüm üyelerinin GKRY ile dayanışma içinde bulunduğunu, birlik olmanın AB'nin en önemli yönü olduğunu söyledi.