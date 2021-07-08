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Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:19 Son Güncelleme: 8.7.2021 09:31

ABD’de çöken binadan çıkarılan ceset sayısı artıyor

AA
ABD’de çöken binadan çıkarılan ceset sayısı artıyor

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Florida eyaletinde aniden çökerek sakinlerine mezar olan binada, arama çalışmaları devam ediyor. Yarısı çöken bina, 4 Temmuz’da kontrollü olarak yıkılmış, enkazda canlı kişinin kaldığı umutlarının tükenmesinin ardından arama çalışmaları, ölüleri dışarı çıkarmaya odaklanmıştı. Yetkililerden gelen son açıklamaya göre binadan çıkarılan ceset sayısının, 54’e ulaştığı bildirildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında süren çalışmalarda 8 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Cava, bulunan toplam 54 kişiden 33'ünün kimliğinin belirlendiğini kaydederek 86 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti.

270 DAİRELİK BİNA ANİDEN YERLE BİR OLMUŞTU

Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününü tamamlarken Cava, bundan sonra enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin kalmadığını, bu nedenle çalışmaları bu yönde değiştireceklerini bildirdi.

"Bu noktada arama kurtarma çalışmalarında bize sunulan tüm seçenekleri gerçekten tükettik. Hepimiz Tanrı'dan bir mucize istedik." diyen Cava, zor da olsa arama ve kurtarma yerine arama ve enkaz kaldırma çalışmasına geçme kararı alındığını söyledi.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

ABD'de bir kısmı çöken bina patlayıcılarla yıkıldı | Video

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

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ABD’de çöken binadan çıkarılan ceset sayısı artıyor
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