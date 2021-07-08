Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa’nın çirkin yüzü
Giriş Tarihi: 8.7.2021

Avrupa’nın çirkin yüzü

Avrupa’nın çirkin yüzü
Avrupa genelindeki İslam karşıtlığına dair yeni bir rapor açıklandı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'na göre, her on nefret suçundan dokuzu polise bildirilmiyor. Birçok mağdurun suçu bildirmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğü veya polise güvenmediği belirlendi. Diğer taraftan Avrupa Konseyi'nin Müslüman Düşmanlığı Özel Temsilcisi Daniel Höltgen'in 8 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmasına katılan Müslüman kuruluşlar, internetteki nefretin sokaktaki saldırılar kadar tehlikeli olduğunu anlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın çirkin yüzü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA