Avrupa’nın çirkin yüzü

Avrupa
genelindeki İslam karşıtlığına dair yeni bir rapor açıklandı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
'na göre, her on nefret suçundan dokuzu polise bildirilmiyor. Birçok mağdurun suçu bildirmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğü veya polise güvenmediği belirlendi. Diğer taraftan Avrupa Konseyi
'nin Müslüman Düşmanlığı Özel Temsilcisi Daniel Höltgen
'in 8 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmasına katılan Müslüman kuruluşlar, internetteki nefretin sokaktaki saldırılar kadar tehlikeli olduğunu anlattı.