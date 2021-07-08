Boris Johnson açıkladı: İngiltere'nin Afganistan misyonu sona erdi

"BİZİ AFGANİSTAN'A GETİREN TEHDİT BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI."

Johnson, Afganistan'daki İngiliz askerinin çoğunun ülkeden ayrıldığını ve kesin bir tarih vermeden tamamının çekileceğini aktararak, "Bizi Afganistan'a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı." ifadesini kullandı.

Ancak Afganistan'dan gelen terör tehditlerinin devam ettiğini vurgulayan Johnson, "Taliban için zafere giden askeri bir yol yok." değerlendirmesinde bulundu.