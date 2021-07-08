Denizde korkunç olay! Paraşütlü turist hız teknesine böyle çarptı

Yaz sezonunun başlaması ve koronavirüs salgınının aşı uygulamalarıyla görece kontrol altına alınmasıyla birlikte, turizm faaliyetleri de dünya genelinde başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte turizmin en gözde aktivitelerinden olan su sporları da sıkça tercih edilir oldu.