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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:00 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:15

Denizde korkunç olay! Paraşütlü turist hız teknesine böyle çarptı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Denizde korkunç olay! Paraşütlü turist hız teknesine böyle çarptı

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte turizm bölgelerinde hız kazanan su sporları aktiviteleri, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Son olarak Mısır’da yaşanan feci kaza, izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Ülkenin tatil kıyısında deniz paraşütü yapan Ukraynalı genç kadın, havada kontrolünü yitirdi. Bu sırada kadına yakın bir bölgeden geçen hız teknesi ise korkunç bir kazaya neden oldu. O anlar, teknede bulunan kişiler tarafından anbean kaydedildi.

Yabancı turistler için son yıllarda gözde bir tatil rotası haline gelen Mısır'da yaşanan bir deniz kazası, izleyenlerin kanını dondurdu.

Yaz sezonunun başlaması ve koronavirüs salgınının aşı uygulamalarıyla görece kontrol altına alınmasıyla birlikte, turizm faaliyetleri de dünya genelinde başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte turizmin en gözde aktivitelerinden olan su sporları da sıkça tercih edilir oldu.

KAN DONDURAN KAZA

Su sporlarının tehlikeleri, sık sık tartışma konusu haline gelirken, Mısır'da korkunç bir kaza gerçekleşti.

Ukraynalı genç bir kadın turist, kaldığı otelin bağlantısıyla bir deniz paraşütü macerası yaşamak istedi. Sorunsuz başlayan paraşüt gezintisi, kadının kontrolü kaybetmesiyle faciaya dönüştü.

Su yüzeyine inmeye çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan genç kadın, paraşütün hızını kesmekte başarısız oldu.

Denizin üzerinde zor anlar yaşayan Ukraynalı turistin yoluna, bir hız teknesi çıktı.

Oldukça yüksek hızda seyreden teknede bulunanlar, kadının yaşadığı anları kayıt altına almaya başladı. Tekneyi birkaç kez es geçen kadın, son olarak şiddetli rüzgarın etkisiyle tekneye doğru sürüklendi.

Beklenmedik bir anda yaşanan olay ise, teknede bulunan herkesi şoke etti. Paraşütü nedeniyle büyük bir hızla tekneye çarpan kadının kafası, şiddetli darbenin etkisiyle paramparça oldu.

ANBEAN KAYIT ALTINDA

Bir anda kanlar içinde kalan kadın, suyun içinde bilincini kaybetti. Teknede bulunanların hızlıca müdahale ettiği Ukraynalı turist, kıyıda bulunan hastaneye yetiştirildi.

Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video

Ağır bir şekilde yaralanan kadının beyin sarsıntısı yaşadığı kaydedilirken, parçalanan kafasına 15'ten fazla dikiş atıldığı kaydedildi.

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Denizde korkunç olay! Paraşütlü turist hız teknesine böyle çarptı
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