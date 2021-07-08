Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.7.2021 00:59 Son Güncelleme: 9.7.2021 01:03

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti

İHA
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 284’e yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor.

4 BİN 442 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 799 bin 107'e ulaştığı bildirildi.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 25 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 284'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 971'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 384 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa'da 7 günlük ortalama vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 7 günlük dönemde haftalık ortalama vaka sayısı 3 bin 20 iken bu sayının geçen haftaya göre bin vaka fazla olduğu açıklandı. Ülkede dün ise 2 bin 664 vaka tespit edilmişti.

Başkent Paris'te, insidans oranı 100 binde 50 olan uyarı eşiğinin üzerine çıkarak, 100 bin kişi başına 54 vakaya yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 59 milyon 82 bin 237 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 35 milyon 333 bin 191'ine tek doz aşı yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA