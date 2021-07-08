Haiti lideri evinde öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise
(53), sabaha karşı suikast sonucu evinde hayatını kaybetti. First Lady Martine Moise
'nin ağır yaralı olduğu ifade edildi. Başbakan Claude Joseph
"İspanyolca konuşan bir grup kimliği belirsiz kişi, Cumhurbaşkanı'nın özel konutuna saldırdı ve Devlet Başkanını öldürdü. Bu iğrenç, insanlık dışı ve barbarca saldırıyı kınıyoruz. Ülkedeki güvenlik durumu kontrol altındadır" dedi. Başbakan Joseph, ülkedeki yönetimin kendisinde olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Twitter hesabından "En son Antalya Diplomasi Forumu
vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın" mesajını paylaştı.