İngiltere seyahat kurallarını esnetmeye devam ediyor: O kişilere karantina muafiyeti geldi

"Kırmızı" listedeki ülkelerden gelenlerin aşıları tam olsa bile herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Shapps, bu kişilerin otel karantinasına girme zorunluluğunun devam ettiğini söyledi. Shapps, seyahatlerle ilgili Kovid-19 kısıtlamaları hafifletmeye başlansa bile seyahatlerin salgın öncesi ile aynı olmayacağı konusunda da uyarılarda bulundu.

Bakan Shapps, ülkelerle ilgili bir sonraki "yeşil", "kırmızı" ve "sarı" liste güncellemesinin 15 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırdığı ve "trafik ışığı sistemi" adı verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.