İran'da son 24 saatte 136 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 391 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1706'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 327 bin 526'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 136 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 397 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 420'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 981 bin 19'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 276 bin 402 oldu.

İRAN'DA TOPLAM 6 MİLYON 608 BİN 117 DOZ AŞI YAPILDI

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 517 bin 607 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 90 bin 510 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 608 bin 117 doz aşı uygulandığı açıklandı.