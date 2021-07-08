İtalya'da son 24 saatte 1394 Kovid-19 vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 174 bin 852 testte 1394 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 267 bin 105'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 469 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 13 artarak 127 bin 731'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1749 artışla 4 milyon 97 bin 905'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 55 milyon 692 bin 232 oldu. Aşılananların 22 milyon 190 bin 177'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.