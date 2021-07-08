Japonya’da hükümetten flaş karar! Koronavirüs artışı nedeniyle…

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve açılışına sayılı günler kalan Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya hükümetinden sürpriz tedbir kararı geldi. Covid-19 vaka sayılarında son günlerde yaşanan artış nedeniyle Tokyo'da 4. kez OHAL ilan edilmesine karar verildi. Pazartesi yürürlüğe girecek uygulamanın 22 Ağustos'a kadar geçerli olacağı öğrenildi.

İNSAN TRAFİĞİ AZALTILACAK

Restoran ve benzeri işletmelere saat kısıtlaması getiren ve Chiba, Saitama, Kanagawa ve Osaka'da süren yarı OHAL uygulamasının süresinin de 22 Ağustos'a dek uzatılacağı ifade edilirken, söz konusu tedbirlerin Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka'da daha önce planlandığı gibi Pazar günü sona ereceği kaydedildi.