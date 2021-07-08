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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:45

Manila Körfezi'nde feci kaza Kargo gemisi battı

AA
Manila Körfezi'nde feci kaza Kargo gemisi battı

Filipinler’e ait bir kargo gemisi ile su altı kazılarında kullanılan tarak gemisi Manila Körfezi’ndeki demirleme sahasında çarpıştı.

Sahil güvenlik yetkilileri, kazada herhangi bir yaralının olmadığı belirtilerek, çarpışma sonucu kargo gemisinin yan yatarak yarısının suya battığını bildirdi.

Yetkililer, Filipinler'e ait kargo gemisinde 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

MÜRETTEBATA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILMADI

Yeni Manila havaalanı projesi için bölgede tarama çalışmaları yaptığı ifade edilen "BKM 104" isimli su altı kazılarında kullanılan tarak gemisinin, mürettebatına dair bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca sahil güvenlik ekiplerinin, kazanın neden olabileceği olası petrol sızıntısını kontrol altına almak amacıyla çalışma yürütüleceği bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşma başlatıldı.

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Manila Körfezi'nde feci kaza Kargo gemisi battı
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