UFO avcısı olan Mr MBB333 takma isimli kullanıcı, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaptığı canlı yayın sırasında, Güney Atlantik Okyanusu üstünde 10 tane UFO'dan oluşan bir filo yakaladığını iddia etti ve sözde uzay gemilerinin olduğunu kareyi paylaştı.
Komplo teorisyeni YouTube'ta yayınladığı videoda, "Bu ekran görüntüsünü 3 Temmuz Cumartesi günü saat 08:30 civarında aldım. Uluslararası Uzay İstasyonu, Güney Atlantik'in üstündeydi. Dünyanın üstünde 10 tane bilinmeyen garip nesne var" dedi.
Mr MBB333'nin videosundan sonra meraklı birçok kişi ISS'nin canlı yayına bağlandı. Bir kullanıcı ISS'nin kameralarını kontrol ettiğini ve gizemli nesnelerin halen orada olduğunu belirtti. Bir başkası ise bu gizemli nesnelerin Kara Şövalye (Black Knight) sondası olduğunu ileri sürdü.
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video
Komplo teorisyenleri yıllardan beridir UFO'ların gerçek olduğunu, yetkililerin bu durumu sakladıklarını belirtiyor. Bununla birlikte Pentagon'un raporu, ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın açıklamaları, ABD'nin eski savunma yetkililerinden bazılarının söyledikleri, açıklanamayan garip fenomenlerin olduğunu ortaya koyuyor.
Pentagon'un UFO' raporu hakkında da ilginç bazı iddialar var. Söylenenlere göre bu raporda "gizli olarak sınıflandırılmış" bir bölüm daha bulunuyor. Yetkililerin kongreye bu bölümü kapsayan gizli bir brifing verdiği ve daha sonra raporun belirli kısımlarının Pentagon tarafından kamuoyuna açıklandığı belirtiliyor.
UFO'ları 25 yıldır araştıran tarihçi Richard Dolan, kongre üyelerine ve senatörlere verilen brifingle ilgili ayrıntılara ulaştığını, bunu ise kaynaklarından birinin sağladığını söyledi.
Richard Dolan'ın iddiasına göre raporun gizli bölümü 70 sayfa uzunluğunda. Bu kısım 51. bölgede test edilen ve temeli uzaylılara ait olan teknolojileri, deneysel araçları içeriyor.
UFO avcısı olan Bob McGwier, kongreye özel olan toplantıda 14 videonun gösterildiğini ve bu videolardaki cisimlerin kesinlikle uzaylılara ait olduğunu iddia etti.
Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'e göreyse gezegenimize gelen UFO'lar dışında, başta Mars olmak üzere Güneş sistemindeki birçok gezegende uzaylılara ait kanıtlar var. Waring, NASA'nın asıl amacının uzay araştırmaları olmadığını, uzaylılara ilgili kanıtlara ulaşmak olduğunu yeniden açıkladı.