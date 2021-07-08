NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü!

Pentagon'un UFO' raporu hakkında da ilginç bazı iddialar var. Söylenenlere göre bu raporda "gizli olarak sınıflandırılmış" bir bölüm daha bulunuyor. Yetkililerin kongreye bu bölümü kapsayan gizli bir brifing verdiği ve daha sonra raporun belirli kısımlarının Pentagon tarafından kamuoyuna açıklandığı belirtiliyor.

UFO'ları 25 yıldır araştıran tarihçi Richard Dolan, kongre üyelerine ve senatörlere verilen brifingle ilgili ayrıntılara ulaştığını, bunu ise kaynaklarından birinin sağladığını söyledi.