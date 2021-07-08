Son dakika: Beyaz Saray'dan 'Afganistan işgali' itirafı: Kazanılmamış bir savaş

Son dakika haberleri: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, ABD ordusu ile Afganistan'ın işgalinden bu yana çalışmış olan çoğunluğu tercümanlardan oluşan Afganların özel vize süreçlerine hız verdiklerini söyledi.

"BİNLERCE AFGANI ÜLKE DIŞINA ÇIKARMAK ÜZERE BİR PLANLAMA YAPTIK"

Psaki, "Kongre ile de yakın çalışıyoruz bu konuda. Binlerce Afganı aileleri ile birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık. Bu planlamada ABD'deki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik. Askerlerimiz tamamen çekilmeden bu Afganlar üçüncü ülkelere taşınacak." diye konuştu.